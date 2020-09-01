«Было ощущение, что это последняя поездка в жизни!»: Зеленский рассказал о полете в Полтаву

Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший 1 сентября с визитом в Полтавской области, раскритиковал состояние аэропорта областного центра. Он пообещал внести его в проект «Большая стройка» и реконструировать.

Об этом сообщает интернет-издание «Полтавщина».

Впечатлениями от аэропорта глава государства поделился с журналистами под стенами нового корпуса полтавского кардиодиспансера.

«Но я вам скажу, что касается полтавского аэропорта. То, что мы сегодня увидели… Самолеты туда не прилетают. Аэропорт сегодня не работает. И когда я сегодня приземлился, я понял почему. Было ощущение, что это наша последняя поездка в жизни. Взлетная полоса не работает, не современная, не работающая. Поэтому мы обязательно внесем полтавский аэропорт во вторую часть программы «Большая стройка». Мы начнем строить в 2021 году. За 2-3 года построим в Украине все необходимые аэропорты», — заверил Зеленский.

Он добавил, что в аэропорту, в принципе, нормальный новый терминал, но взлетно-посадочной полосы нет.

«Но самое главное, мы знаем об этом, построить полосу по всем международным стандартам. Проект должен быть, мы договорились с председателем ОГА, проект должен быть до начала 2021 года», — сказал президент.

По его словам, если позволит погода, то строительные работы должны начаться уже в марте 2021 года. А ремонт полосы нужно начать уже в этом году. Средства на ремонт будут заложены в областном бюджете.