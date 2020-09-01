Курс доллара снова подняли и завтра готовят ему новое подорожание

1 сентября валютные торги на межбанке завершились 2-копеечным подорожанием доллара, после чего закрылись в рамках 27,56-27,58 грн/$. В кассах банков «американец» поднялся на 5 копеек на продаже — до 27,70-27,80 грн/$, показатели покупки составили 27,35-27,50 грн/$.

Раньше наибольший спрос на валюту концентрировался в аграрных регионах: фермеры конвертировали свою выручку за урожай. Теперь же он перекинулся на крупные города. Хотя общие объемы покупок доллара населением банкиры все еще называют некритичными.

Иностранцы играют на дорогой доллар

С началом осени оживает валютная торговля на межбанке. Объем торгов поднялся с $85 млн до $120 млн. На протяжении дня валютный спрос стабильно превышал предложение и начал спадать лишь под вечер.

На протяжении дня котировки межбанка несколько раз поднимались до 27,61-27,62 грн/$, а максимумом дня стала отметка 27,6350 грн/$. Цены откатились под закрытие торгов, когда уменьшилось количество сделок.

«Нацбанк на торги не выходил, ведь он настроен в основном на покупку доллара, а сегодня не было его излишка. Понемногу валюту подкупали иностранцы, которые продолжают выводить капиталы из ОВГЗ. А еще банки постепенно пополняют свои валютные запасы — удлиняют позиции. Значительных перекосов на межбанке не наблюдалось», — прокомментировал «Стране» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Металлургические заводы сократили продажи доллара и выбрасывают его на торги дозировано. Предвкушают девальвацию гривны. Еще меньше «американца» продают агропредприятия, которые завершили сбор зерновых и еще не успели перейти на новую культуру. Да они и не торопятся сильно — до сих пор живут на возмещения по НДС, которые получили на прошлой неделе.

«Ко всему этому стоит добавить и ухудшение прогнозов по урожаю, а это перспектива более высокого, чем ожидалось, дефицита торгового счета», — сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Крупных валютных продаж на межбанке в ближайшее время не ожидается. Но спрос на доллар будет расти. В первую очередь за счет иностранцев, которые будут получать крупные выплаты по ОВГЗ от нашего Минфина.

Рекордный платеж по госдолгу

1 сентября правительство провело крупнейшую в 2020 году выплату по валютным долгам Украины. А именно по внутриукраинским долларовым облигациям — на общую сумму $1,8 млрд. Из них:

$1365 млн — погашение гособлигаций;

$388 млн — выплата купона (процентов).

При этом Минфин разместил совсем небольшой объем новых ОВГЗ и только в гривне — на 2,8 млрд грн. Это были 12-месячные бумаги под 9,29%. На шестимесячные облигации спроса не было, поэтому регулятор не продал ни одной. Этой суммы, конечно, не хватит, чтобы перекрыть сегодняшнюю выплату. Ее, скорее всего, провели из золотовалютных резервов Нацбанка.

Полученные за сегодняшнее размещение 2,8 млрд грн правительство завтра потратит на выплату купона по гривневым ОВГЗ. 2 сентября власти сделают платеж именно в этом размере — 2,8 млрд грн. Заметная часть из них поступит иностранцам и будет конвертироваться в доллар.

Старая учетка и снижение депозитных ставок

Слабое размещение гособлигаций Минфином сегодня объяснили низким спросом со стороны банков из-за вялых ожиданий по пересмотру учетной ставки Нацбанка. Монетарный комитет будет рассматривать этот вопрос на заседании 3 сентября. Поначалу ходили сплетни о возможном снижении ставки на 0,5% годовых (до 6,5%), но затем их стали опровергать.

Большинство опрошенных «Страной» экспертов спрогнозировали сохранение нацбанковской ставки на старом уровне — 6% годовых.

Во-первых, из-за ожиданий по росту инфляции на фоне увеличения эмиссии гривны: за счет рефинансирования Нацбанка и выкупа доллара на межбанке. Во-вторых, из-за отсутствия мер НБУ по упрощению кредитных правил и перезапуску кредитного рынка. Все понимают, что одного снижения ставки для этого недостаточно.

«Существенных изменений в фундаментальных факторах за месяц не произошло. Поэтому, по моему мнению, если корректировка учетной ставки и будет, то на незначительную величину», — сказал «Стране» заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Но даже при этом ожидается снижение средней доходности по гривневым депозитам еще на 0,3-0,5% годовых.

«Стоимость депозитов в любом случае продолжит постепенно снижаться, так как банки заинтересованы в активизации кредитования», — отметил Тютюн.

По данным Нацбанка, на 1 сентября средняя стоимость депозитов населения находилась на следующих уровнях:

3-месячные — 8,26% годовых;

6 месячные — 8,51% годовых;

9-месячные — 8,87% годовых;

12-месячные — 8,70 годовых.

Что будет с курсом доллара

Казначеи ждут, что завтрашняя выплата иностранцам 2,8 млрд грн купона по ОВГЗ подтолкнет спрос на валюту и еще немного поднимет курс доллара.

2 сентября открытия межбанка ждут в рамках 27,55-27,60 грн/$. С возможным движением курса на 27,65-27,70 грн/$.

«Свободная гривна будет «жечь руки», и часть определенно выйдет на рынок. Сумма существенная, а учитывая растущие показатели заражений в стране и уже часто звучащие заявления о возможном более жестком карантине, будут стимулировать покупателей доллара. Не говоря уже о плановом выводе дивидендов и инвестиций», — спрогнозировал Андрей Шевчишин.

Евро пробил психологический уровень

На мировом рынке продолжает расти курс евро. Сегодня он поднялся с $1,1946/€ до $1,1949/€. А на протяжении дня несколько раз преодолевал психологическую отметку: торговля шла в рамках $1,1935-1,2011/€.

Инвесторы продолжают сбрасывать американскую валюту и покупать евро после заявления американского Федрезерва, который пообещал удерживать низкие ставки по доллару. Это делает вложения в него менее выгодными.

Мировой курс евро мог остаться на высоком уровне и откатился только из-за отчета из ЕС. В 19 странах еврозоны в августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,2% — против инфляции на 0,4% в июле. Что не очень хорошо для местных производителей, которые рассчитывали нарастить выручку за счет роста цен.

«Немедленного ответа на дефляцию со стороны Европейского Центрального банка не ожидается и, поскольку прогноз по доллару остается непривлекательным, на этой неделе сохраняется тенденция к росту курса евро к доллару», — заявили агентству Reuters аналитики ING.

Средний наличный курс евро в Украине также серьезно вырос. На продаже он поднялся на 25 копеек и достиг 32,95-33,25 грн/€, а на покупке прибавил вообще 30 копеек (вышел на 32,50-32,70 грн/€).