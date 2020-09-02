Елена Зеленская провела экскурсию для школьников в Мариинском дворце

Первая леди Украины Елена Зеленская провела экскурсию по президентской резиденции в Мариинском дворце для школьников. Об этом она сообщила на странице в Instagram во вторник, 1 сентября.

Супруга главы государства рассказала, что накануне выступила помощником экскурсовода для учеников школы №250 в Киеве.

«Его рассказ был об истории дворца, мой — о современности: официальных мероприятиях и приемах», — отметила Зеленская.

Она напомнила, что теперь в Мариинском дворце каждый четверг будут проводить бесплатные экскурсии для школьников. В пятницу, субботу и воскресенье посещения будут платными и по расписанию.

«Не могу обещать, что я буду там каждый раз… но как знать?»- пошутила Зеленская.