В Италии скончалась первая олимпийская чемпионка Украины

Известная украинская спортсменка Нина Бочарова скончалась в Италии. Об этом пресс-служба Национального олимпийского комитету Украины.

Трагедия произошла в понедельник, 31 августа. Известная гимнастка умерла в возрасте 95 лет.

Нина Бочарова была первой чемпионкой Олимпийских игр. Первую медаль гимнастка получила в 1949 году. Она стала абсолютной чемпионкой СССР. В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки женщина получила золотую медаль. Украинка также получила титул чемпионки мира в 1954 году.

Женщина родилась в Полтавской области. Гимнастка закончила Киевский институт физической культуры. Спортсменка придумала свой собственный трюк на брусьях, который никто не исполнял – поперечный шпагат. В 1979 году гимнаста вышла на пенсию и начала заниматься тренерской деятельностью. В годы независимости Бочарова переехала в Италию, где и скончалась.



