В Запорожской области бездомный изнасиловал женщину, угрожая ножом

В Бердянском районе Запорожской области мужчина без определенного места жительства, угрожая ножом, изнасиловал женщину.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, злоумышленника задержали в течении нескольких часов.

«В полицию 31 августа обратилась 34-летняя жительница одного из сел Бердянского района. Она сообщила, что около 6.30, неизвестный мужчина, угрожая ножом изнасиловал ее, после чего скрылся», – рассказал источник.

Наш собеседник добавил, что злоумышленника нашли в течении нескольких часов – им оказался 29-летний мужчина без определенного места жительства.

Его задержали в порядке статьи 2008 КПК Украины, открыто уголовное производство по части 1 статьи 152 (Изнасилование) Криминального кодекса Украины. Все детали происшествия устанавливаются, пострадавшей женщине оказывается необходимая помощь.