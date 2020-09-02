Ученые обнаружили новые угрозы для озонового слоя Земли

Он защищает планету от избытка ультрафиолетовых лучей.

Экологи выявили новую угрозу для озонового слоя Земли. Еще в 1985 году была принята Венская конвенция об охране озонового слоя, а уже в 1989 году в силу вступил Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Тогда специалисты заключили, что если каждая страна будет соблюдать ограничения данного документа, то к 2050 году озоновый слой планеты восстановится до своего естественного уровня.

Сам по себе озоновый слой это часть атмосферы Земли, насыщенная газом. Он образуется под действием солнечного света из кислорода, защищая поверхность планеты от избытка ультрафиолетовых лучей. Если же этот слой разрушится, то пострадать могут все живые организмы, находящиеся на Земле.

Профессор Джозеф Алькамо из Университета Сассекса, профессор Сьюзен Соломон из Массачусетского технологического института и группа других ученых смогли обнаружить несколько источников загрязнения атмосферы фреоном и рядом иных разрушающих озон веществ. Они не были учтены в Монреальском протоколе. Более того, за последние 30 лет современным ученым удалось обнаружить новые источники хлорфторуглеродов и гидрофторуглеродов, которые не были известны в 80-х годах. При этом те вещества, которые были запрещены протоколом, продолжают поступать в атмосферу. Всему виной неправильная утилизация холодильников, кондиционеров и другой техники. На озоновый слой влияние оказывает и сельскохозяйственная промышленность, а также иные виды промышленной деятельности.

Профессор Алькамо, который раньше вел свою работу в Программе ООН по окружающей среде, заявил, что еще к 2009 году было выведено 98% химикатов, прописанных в протоколе. На сегодняшний день ученое сообщество должно заняться избавлением от новой угрозы озоновому слою Земли.

: lenta.ua