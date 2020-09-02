Киев и Харьковская область стали лидерами по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве и Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Больше всего новых случаев Covid-19 за последние сутки зафиксировано в городе Киев — 332 случая, Харьковской области — 302, Львовской — 204, Одесской — 203, Тернопольской — 201, Ивано-Франковской -174 и Ровенской области — 127 случаев», — заявил Степанов.

В Украине за сутки выявили 2495 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заболели 125 798 человек, 58 817 — выздоровели (+1015 за последние сутки), 2656 — умерли (+51 за сутки).