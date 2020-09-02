Кількість випадків коронавірусу в світі наближається до 26 мільйонів

Станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу. 861 251 людина померла, 18 193 632 пацієнти одужали.

Про це свідчать дані порталу Worldometer.

За минулу добу, 1 вересня, у світі було зафіксовано 8 650 нових випадків СОVID-19 і 928 летальних випадків.

Найбільше у Мексиці – 6 476 випадків (606 036 загалом) і 827 смертей (65 241 загалом). У США зареєстровано 6 257 571 випадок коронавірусу, у Бразилії 3 952 790, а в Індії – 3 766 108.