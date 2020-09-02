Жириновский ввел себе вакцину от COVID-19, разработанную в РФ

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский сделал себе прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы политической силы в Госдуме РФ Александра Дюпина.

По его словам, Жириновский стал добровольным участником «больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса», которую разработал Центр им. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ.

Дюпин подчеркнул, что помимо политика, на этом этапе исследований инъекции вакциной будут сделаны 40 тыс. россиянам, что соответствует лучшим мировым стандартам.

Вакцинация будет проходить в два этапа. Вторая инъекция делается спустя три недели после первой. Жириновский получит второй укол с вакциной в конце сентября, после чего медики будут в течение года следить за его состоянием здоровья.

Ранее в ЛДПР призывали в первую очередь вакцинировать членов их партии и не выдавать ее членам Коммунистической партии РФ. Жириновский неоднократно критиковал политиков КПРФ за проведение массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.