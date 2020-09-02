На Оболони пресечено расхищение 70 млн. бюджетных средств

С ноября 2017 года велась реконструкция стадиона школы №194, но лишь к началу учебного 2020 г. завершились строительные работы.

Киевскому бюджету стадион обошёлся в 33 млн. грн. Несмотря на то, что формальным заказчиком выступало Управление образования в Оболонском районе, подрядчик реконструкции стадиона ООО «Плутон-С» затягивал сроки строительства. Только с вмешательством депутата Киевсовета Людмилы Костенко работы по реконструкции были возобновлены и доведены до завершения. На очереди у «Плутона-С» ещё один оболонский долгострой – стадион у школы №256. И если в сентябре стадион не будет сдан в эксплуатацию, то может лишится должности нынешний глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

ООО «Плутон-С» изначально создавался как компания для работы с государственными тендерами. В период с 2015 по 2019 гг. компания выиграла государственных тендеров на сумму почти 600 млн. грн. Чаще всего данные тендеры касались ремонтов школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений. В тендерах ООО «Плутон-С» невероятно везло: 9 из 10 тендеров они выигрывали за счёт самой низкой цены работ. Высказывались мнения, что руководитель «Плутон-С» Александр Кириллов обладал инсайдерской информацией. Возможно, формальные заказчики попросту «сливали» данные о конкурентах, а представители ООО «Плутон-С» подавали заявки в последний день торгов, корректирую смету на наименьшею. Сколько при подобной схеме получал «инсайдер», остается только догадываться?

Схема бесперебойно работала, пока в мае 2017 г. не разразился скандал в школе №29. Родительский комитет пожаловался журналистам Gazeta.ua, что руководство «Плутон-С» вынуждает директора подписать акт приёма-передачи выполненных работ. ООО «Плутон-С» получил на ремонт спортзала 1,2 млн. грн. бюджетных средств, но при этом работы не выполнил. Как описал это представитель родительского комитета Олег Павлович: пол недокрашен, из стен торчат не заизолированные провода, местами оставили старый пол, а к баскетбольной корзине не приварили кольцо. Согласно расследованию журналистов, ООО «Плутон-С» был не раз замечен «на отмывании денег на капремонт в учебных заведениях».

Но не смотря на скандал и журналистское расследование, уже в ноябре 2017 г. ООО «Плутон-С» выиграл два ключевых для Оболонского района тендера на реконструкцию стадионов: школы № 194 на сумму 33 млн. грн. и школы № 256 на сумму 36,8 млн. грн. Выполнение работ по этим объектам должно было занять год. Но к 2019 г. на стадионе возле школы №194 только сняли верхний слой грунта и положили гравий. На этом работы остановились.

Чтобы возобновить работы на стадионах инициативная группа оболонцев обратилась к местному депутату Людмиле Костенко. Именно её стараниями в 2017 г. были получены деньги из городского бюджета на реконструкцию стадионов. Главный вопрос – что мешает закончить реконструкцию при полученном бюджете.

Выдвигались версии, что деньги изначально были поделены между подрядчиком и заказчиком, а потому строить уже не на что. В июне 2019 г. работы над стадионом возле школы № 194 возобновились.

А по стадиону возле школы №256, казалось, что сами заказчики не особо заинтересованы в окончании работ. Например, руководитель КП «Житлоинвестбуд-УКБ» (формальный заказчик работ) Сергей Данилович попросту не явился на встречу с депутатом и местными жителями.

Особое опасение вызывало возможное банкротство компании ООО «Плутон-С». Из-за испорченной репутации и многократных судебных исков с декабря 2019 г. компания, закономерно, не получает государственные заказы (последний был как раз от КП «Житлоинвестбуд-УКБ»). А потому ООО «Плутон-С» имеет и фискальные долги, и судебные иски. Даже название пришлось сменить на ООО «Блоузестрейд». Возникла реальная угроза растраты 70 млн. грн. бюджетных средств. Вместо новых стадионов выходила дыра в столичном бюджете.

Дело о двух стадионах попало на контроль мэру Киева Виталию Кличко. Он лично посетил стадионы-недострои.

Во время посещения стадиона у школы №256 Виталий Кличко представил оболонцам нового главу Оболонского РГА – Кирилла Фесика. Строительство стадиона у школы №256 Кличко представил Фесику как экзамен на соответствие должности.

Как сказал мэр: «Если обязательства в сентябре не будут выполнены, то будем делать кадровые перестановки. Будем назначать тех, кто не словами, а делами может подтвердить свое местонахождение на данной должности».

К 1 сентября подрядчик ООО «Блоузестрейд» провел работы и сдал в эксплуатацию стадион возле школы №194. Там построены два поля с искусственным газоном для футбола и мини-футбола, обновлены зрительские трибуны, есть беговые дорожки, площадки для прыжков в высоту и боксерский ринг.

А вот сдача стадиона возле школы №256 откладывается. От главы Оболонской РГА Кирилла Фесика были попытки ускорить процесс и вести строительные работы по ночам, но жильцы близлежащих домов не стали терпеть шум грузовиков и свет строительных прожекторов. Остается открытым вопрос: сможет ли новоназначенный глава района оправдать надежды мэра и сдать стадион в срок? И не станет ли этот школьный стадион роковым в короткой чиновничьей карьере Кирилла Фесика?