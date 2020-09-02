Семейная пара в США нашла клад монет на 10 миллионов долларов в ржавых банках

Счастливые совпадения случаются с простыми людьми. Одна из них – история клада Седл-Ридж, тайник с золотыми монетами стоимостью в 10 млн долларов. Этот тайник с золотыми монетами нашла семейная пара американцев.

Об этом в блоге пишут археологи.

Эта история одна из тех, что произошла на самом деле.

Клад Седл-Ридж был обнаружен в феврале 2013 года, когда рано утром пара Джон и Мэри, которые владели поместьем, выгуливали свою собаку. Идя по одно исхожено тропе Мэри заострила свое внимание на торчащей из земли ржавой банке, которая уже много лет попадалась им на пути. Джон взял палку и откопал консервную банку. Взяв её в руки, он удивился необычной тяжести, словно там свинец. Это их еще больше заинтересовало и они понесли находку домой.

Еще на полпути к дому Джон сумел открыть крышку банки и увидел монету. Поняв, что к чему, оглянулся по сторонам и ускорил шаг. Когда он рассказал супруге о монетах, у нее рот был настолько широко открытыми, что мухи могли пролетать несколько раз.

На следующий день Джон отправился к тому месту, где откопал банку, но уже с лопатой и металлоискателем. Их удивление росло с каждой новой ржавой банкой, через некоторое время у них уже было 7 новых банок.

Дома Джон вытащил из банок все монеты, сложил в полиэтиленовые мешки, которые сложил в коробку, после чего закопал недалеко от дома.

Пара некоторое время думала, как поступить с найденным сокровищем. Они приняли решение их продать через компанию, при этом, в целях безопасности сохранить строгую анонимность, в отношении себя и того места, где был обнаружен клад.

Достоверно известно, что местность, где был обнаружен клад, находится в сельской Калифорнии.

Этот клад считается самым крупным в истории США. До открытия клада самая большая коллекция золота, была обнаружена городскими рабочими в Джексоне, штат Теннесси, в 1985 году. Клад Джексона имел номинальную стоимость 4500 долларов США и был продан примерно за 1 миллион долларов

По оценке специалистов, клад Седл-Ридж был зарыт где-то между 1847 и 1894 годами. В общей сложности в кладе 1427 золотых монет общей номинальной стоимостью 27 980 долларов. Большинство монет были номиналом 24 доллара, но было несколько 10 и 5 долларовых. Звучит не впечатляюще, верно? Имейте в виду, что эти цифры являются только номинальной стоимостью… которая на самом деле является лишь частью общей стоимости этих редких золотых монет. Фактическая стоимость монет в кладе оценивается в 10 миллионов долларов. Вот это впечатляющее число! Представьте себе, что вы гуляете и находите 10 миллионов долларов на своем заднем дворе.

Все монеты в отличном сохране, среди них есть много очень редких. Нумизматы изучили коллекцию и заявили, что некоторые отдельные монеты настолько редки, что некоторые могут стоить более 1 миллиона долларов каждая! И действительно, в такую сумму был оценена монета номиналом 20 долларов “Двойной орел/без девиза” 1866 года.

Большинство монет чеканились после 1854 года в Сан-Франциско, и они совпадают с эпохой золотой лихорадки.

Но археологи до сих пор не очень понимают, что стало причиной формирования такого клада.

После того, как о кладе стало известно широкой общественности, посыпались десятки заявлений, что клад принадлежал их пра-пра-пра-давним родственникам. Были и довольно правдивые истории. Вот только некоторые из них:

Все монеты были в безупречном состоянии, что наталкивает на мысль, что данные монеты не были в обращение. Возможно имеют отношение к ограблению монетного двора в 1901 году в Сан-Франциско. Монетный двор ограбил сотрудник Уолтер Диммик, который украл приблизительно 30 000 долларов. Значение кажется близким к сумме, найденной в кладе, и объясняет отличное состояние монет. После тщательного расследования этой версии она не подтвердилась. Это означает, что сокровище не является собственностью правительства США и по праву принадлежит людям, которые его обнаружили.

Некоторые люди считают, что сокровище – это тайник рук известного преступника. Джесси Джеймс и Блэк Барт, два очень выдающихся разбойника, считались главными подозреваемыми. Оба были хорошо известны тем, что грабили богатых, и оба имели довольно плодотворную карьеру. Это возможно, но веских доказательств не нашлось.

: golos.ua