На Черниговщине женщина застрелила мужа и вместе с сыном залила тело бетоном

В Черниговской области женщина застрелила своего мужа во время ссоры, после чего залила его тело бетоном в гараже. Об этом информирует пресс-служба полиции.

47-летняя жительница города Сновск обратилась к правоохранителям 27 августа и заявила о пропаже супруга. По ее словам, после семейной ссоры муж сел в машину и уехал из дома. Женщина утверждала, что он и раньше уже пропадал из дома на несколько дней.

Спустя два дня правоохранители обнаружили в лесу автомобиль пропавшего мужчины. Все ценные вещи и документы остались на месте.

В ходе расследования криминалисты вместе с полиграфологом установили, что мужчина был убит супругой. Вскоре подозреваемая призналась, что во время конфликта выстрелила в супруга из обреза охотничьего ружья.







По версии следствия, женщина вместе с сыном спрятала тело в смотровой яме в гараже и забетонировала ее. Затем сын отогнал машину отца в лес на окраине города. Чтобы отвести подозрение женщина обратилась на второй день в полицию с заявлением о пропаже супруга.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по ст. 112 УКУ (убийство).