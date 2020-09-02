Гео Лерос написал на Зеленского заявление в полицию

Народный депутат Гео Лерос, на которого завели дело о неуплате налогов, написал заявление в полицию на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент назвал нардепа взяточником во время общения с прессой.

Лерос заявил, что Зеленский должен рассказать следователям, где и когда Лерос брал взятку. Об этом Лерос написал у себя в Facebook. Лерос в ответ написал, что никогда не был чиновником и не «клоун с 95 кварталу». «Взяток мне не давали. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее составляйте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК» — заявил Лерос.

Напомним, что Лерос выступил с трибуны парламента и заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы. После этого Гео Лероса исключили из фракции «Слуга народа».

