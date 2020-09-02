Мила Кунис назвала причину разрыва с Маколеем Калкиным

Мало кто помнит, что 37-летняя Мила Кунис и 40-летний Маколей Калкин встречались 10 лет.

Отношения пары начались в 2002 году, когда актрисе было всего 18 лет, а ее звездному бойфренду 21 год.

Голливудские звезды крайне редко рассказывали о своем романе, поэтому их расставание в 2011 году для многих фанатов стало настоящим шоком. Спустя годы Кунис призналась, что это был ужасный разрыв.

В 2016 году в программе Говарда Стерна она заявила, что встречаться с Маколеем было настоящее испытание.

«Он супер популярным. С ним нельзя было ходить по улице. Когда фанаты его видели, они кричали как сумасшедшие. Поклонники скорее всего просто не знали, как реагировать. Но это нельзя было назвать нормальной реакцией на знаменитость. Она была неадекватной», — поделилась Мила.

В 2018 году в подкасте Дакса Шепарда Кунис призналась, что именно из-за нее их пара распалась. «Я признаю, что вела себя как последняя дура. Когда мы расстались, я поняла, что мне просто нужно разобраться в себе. Мне нужно было осознать свои поступки», — поделилась она.

Журналисты портала Mirror решили, что двумя главными причинами расставания актеров стали чрезмерная популярность Калкина и неправильное поведение Милы.

: Новости Ю