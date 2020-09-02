В центре Киева огонь охватил башню комплекса Taryan Towers

В среду, 2 сентября, в центре Киева на Печерске произошел пожар в здании Taryan Towers.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Telegram-канал «Киев Сейчас».

Вечером загорелась одна из башен комплекса. Огонь вспыхнул на 24-25 этажах высотки.

В Telegram-канале dtp.kiev.ua пишут о высокой сложности ликвидации пожара. Также отмечают, что работники ГСЧС не могут работать в полную силу из-за припаркованных рядом автомобилей.