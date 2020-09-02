МВФ возмущен действиями Зеленского. Траншей больше не будет?

Это, в свою очередь, чревато мощнейшим обвалом гривны и социально-экономическим кризисом Украины уже в самое ближайшее время — до конца текущего года…

Миссия МВФ возмущена нарушением меморандума, попыткой Офиса президента уволить директора НАБУ и отказом от ликвидации Окружного админсуда.

Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

Президент Зеленский нарушил свои собственные обязательства, которые он сам дал перед руководством миссии МВФ. Кредитная программа МВФ, которая должна помочь перекрыть бюджетный дефицит этого года, предполагает выполнение обязательств Украиной по… передаче функций Окружного админсуда в Верховный суд!

Вместо этого Офис президента и Конституционный суд собираются уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Цитирую действующий меморандум с МВФ, подписанный Слугами народа и согласованный лично с президентом Зеленским, обязательства Украины по реформированию судебной системы, пункт с):

«Внесемо зміни до процесуальних кодексів для передачі судового перегляду зразкових адміністративних справ проти загальнодержавних органів до Верховного Суду, як суду першої інстанції і Великої Палати Верховного Суду, як апеляційного суду.

Після подальших консультацій із зацікавленими сторонами та погодження з фахівцями МВФ, критерії визначення зразкових адміністративних справ, які мають бути передані до Верховного Суд, будуть завершені до кінця серпня 2020 року.

Критерії включатимуть такі фактори як справи загальнодержавного значення, справи, що перевищують попередньо визначений поріг, або мають значний вплив чи шкоду для країни і стосуються рішення, дії чи бездіяльності конкретних загальнодержавних органів (наприклад, Кабінету Міністрів, міністерств, Національного банку України, Антимонопольного комітету, ВРП, НАБУ, НАЗК, ВАКС)».

То есть вместо передачи дел административной юрисдикции, которые сейчас решает полностью коррумпированный Окружной админсуд, Офис президента пытается наоборот, сохранить ОАСК и поменять руководство НАБУ, которое открыло против судей ОАСК уголовное дело!

Увольнение Сытника и сохранение ОАСКа с Вовком будет означать удар по международным обязательствам Украины, дискредитацию нашей страны, откат антикоррупционных реформ на шесть лет назад, усилит судейскую мафию, которая продает государство «именем Украины», не боясь закона.

Все это делает Зеленский вполне осознанно, по договоренности с олигархами, которым мешает НАБУ и нужен Вовк, и которые финансируют Слуг народа и показывают Зеленского по своим телеканалам исключительно в позитивном виде.

Разумеется, атаки на НАБУ, на Артема Сытника, сохранение Вовка, нарушение меморандума МВФ — все это показывает слабость нашего государства, которое Москва успешно разваливает, подрывая влияние США, подрывая наши независимые институты, действуя через агентов влияния в руководстве страны.

Уверен, что наше гражданское общество не позволит властям безнаказанно ломать партнерские отношения с Америкой.