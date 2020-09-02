Рада поддержала законопроект об освобождении некоторых лиц от уплаты судебного сбора

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3424 об освобождении от уплаты судебного сбора некоторых лиц в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях. Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов Украины.

Так, законопроектом вносятся изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях и ЗУ «О судебном сборе» и предусматривается освобождение лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит сохранить механизм эффективного доступа граждан к правосудию.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.