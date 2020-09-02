На Львовщине будут судить полицейскую, которая организовала «прослушку» звонков на заказ

Во Львовской области в суд направили обвинительное заключение в отношении старшего инспектора сектора дознания одного из отделов полиции, организовавшей незаконное прослушивание телефонных звонков граждан на заказ, передает FaceNews.ua.

Так, полицейская обвиняется в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном повторно, или если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица (ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что правоохранительница незаконно собирала и передавала третьим лицам по их заказу конфиденциальную информацию о гражданах, а именно информацию об их телефонных звонках», — отметили в ГБР.

Сообщается, что следователь также подделывала протоколы допроса лиц, куда вносила номера телефонов, которые ее интересовали, и в дальнейшем подавала такие протоколы в суд с целью получения разрешения на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов. В дальнейшем, получив разрешение суда, осуществляла доступ к конфиденциальной информации и передавала третьим лицам.

В случае доказательства вины, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 месяцев или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.