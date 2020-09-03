«Сплошная радость»: Лилия Ребрик поздравила чадо с днем рождения

Лилия Ребрик порадовала поклонников на странице в Instagram серией снимков, на которых позирует в компании семьи.

В семье украинской телеведущей и актрисы Лилии Ребрик радостное событие — старшая дочь знаменитости Диана празднует день рождение. Девочке, которая активно снимается в кино и занимается танцами, исполняется 8 лет.

В честь этого события звезда поделилась милым семейным снимком в своем Intsagram-аккаунте.

На праздничных снимках кроме именинницы также запечатлен муж Ребрик — хореограф Андрей Дикий и их младшая дочь Полина.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 30 Сер 2020 р. о 1:56 PDT

: Новости Ю