«Сплошная радость»: Лилия Ребрик поздравила чадо с днем рождения

Лилия Ребрик порадовала поклонников на странице в Instagram серией снимков, на которых позирует в компании семьи.
В семье украинской телеведущей и актрисы Лилии Ребрик радостное событие — старшая дочь знаменитости Диана празднует день рождение. Девочке, которая активно снимается в кино и занимается танцами, исполняется 8 лет.
В честь этого события звезда поделилась милым семейным снимком в своем Intsagram-аккаунте.
На праздничных снимках кроме именинницы также запечатлен муж Ребрик — хореограф Андрей Дикий и их младшая дочь Полина.
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: Новости Ю