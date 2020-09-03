Американское издание «перенесло» столицу Украины в Россию и неправильно написало Киев

Популярное американское издание в заметке о курьезном случае с пассажирами самолета перепутало Украину с Россией и неправильно написало название украинской столицы.

Ошибку заметили пользователи соцсетей. Они сообщили о ней на почту издания.

Американская газета New York Post разместила заметку о пассажирке рейса авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который прилетел из Турции и приземлился в Киеве.

Женщина вышла через запасной люк самолета и прогулялась по его крылу.

«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», – написало издание.

Кроме этого, журналист допустил ошибку в английском названии столицы Украины. Вместо Kyiv он написал Kiev.

В Facebook украинка Людмила Балабай, заметившая неточности американских редакторов и призвала их исправить ошибку.

«New York Post, Киев – это не Россия!!! Поправьте, пожалуйста. И, кстати, Kyiv», – написала женщина.

В комментариях она уточнила, что сообщила об ошибке на почту издания.

Американские журналисты перепутали Украину с Россией и неправильнона писали Киев. Facebook Людмилы Балабай

Украинцы попросили издание исправить ошибку. Facebook Людмилы Балабай