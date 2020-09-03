Защитники книжного рынка «Петровка» собрали 25 тысяч подписей под обращением к Зеленскому

Защитники книжного рынка «Петровка» собрали более 25 тысяч подписей под обращением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить и защитить рынок от сноса. В ближайшие дни их намерены передать главе государства.

Во время встречи 2 сентября активисты подытожили результаты проделанной за последние два месяца работы. По словам лидера движения SavePetrovka Владислава Трубицина, совместно с группой юристов участники новосозданного объединения «Книжный рынок» разработали проект решения Киевсовета о передаче книжного рынка в коммунальную собственность. Под этой инициативой уже собрали более тысячи подписей киевлян. Также активисты инициировали обращение от деятелей культуры и науки, которое подписали уже шесть академиков НАН Украины.

«Сейчас до нас доходят разговоры о ликвидации действующей администрации книжного рынка, члены которой уже написали заявления об увольнении и сложили с себя полномочия. Это либо провокация, либо какая-то очередная уловка и схема. Убедительная просьба к предпринимателям в этой связи ни в коем случае не подписывать добровольное расторжение договора аренды, поскольку именно действующий договор и только он является сегодня для вас гарантией вашего законного трудоустройства», — заявил Трубицин.

Фото: Kate Markechko