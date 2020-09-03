Семенченко нагадав про походеньки Костанчука

Сьогодні повінна була відбутися «епохальна подія». Саме так про це вчора кричали заголовки деяких ЗМІ. «Легендарний Тарас Костанчук- Бішут», український військовий дасть прес-конференцію як «учасник операції по захопленню вагнеровцiв». https://bit.ly/34R6V7Q.

На фото — суворе обличчя в касці і бойовому розфарбуванні. Інтригуючий початок)))

Насправді я не дуже хотів би зараз обговорювати особистість Костанчука. Мені неприємний цей персонаж. Як може бути неприємний використаний през*рватив, що валяється в громадському місці. Я хотів би поговорити не про нього — ПРО ЯВИЩЕ. Про явище, яке називається «коротка людська пам’ять».

Це явище дуже добре можна розібрати на прикладі Костанчука. І поставити собі питання. Як досі в інформаційному 21 столітті існують люди, яких можуть ввести в оману подібні персонажі?

Короткий зміст попередніх серій:

2014. «Я планував вбивство Януковича. Але це не заважало спілкуватися з Бойком «- Костанчук. Довірена особа кандидата в президенти Юрія Бойка (тоді Партія регіонів, зараз ОТЗЖ Медведчука). https://bit.ly/31NmTOh

2015 рік. “Містер Тойота”. Один з технічних канділатов Сергія Березенка на довиборах в 205 окрузі Чернігові ( Баттл Корбан — Березенко). У машині «самовисуванця» Костанчука знайшли списки виборців, кілька сотень тисяч гривень у конвертах, агітаційну продукцію кандидата від БПП Березенка та зброю. https://bit.ly/2EGCuGV.

Після виборів входить до політичної ради партії екс голови СБУ Наливайченка. Раніше представлявся його помічником (голови СБУ). На місцевих виборах 2015 Костанчук балотувався в мери міста Вишневого та до міськради за списком БПП, став депутатом міськради.

2016 рік. Спільна прес-конференція з головним військовим прокурором Матіосом. Від імені «воїнів добровольців» (з таким же суворим обличчям) Костанчук тоді заявляв що для передачі справи по Іловайськ до суду пройшло … занадто мало часу. https://bit.ly/2YVwRew.

А мітинги бійців батальйону Донбас з вимогою суду Костанчук назвав «піаром Семенченка». Тоді влада змогла інформаційно збити хвилю мітингів. Минуло 4 роки. Справа в суд так і не передана…

2017-2018 роки. Використовувався владою для поливання брудом всіх акцій, які проводили ветерани батальйону «Донбас». Було так: ми виходимо на Блокаду торгівлі з окупантами — Костанчука випускають на телеканали. Ми виходимо на Грушевського з вимогами створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з суддів і депутатів, розслідування військових злочинів — Костанчука випускають на телеканали. Ну а з екрану, одягнувши військовий камуфляж і зробивши суворе обличчя Костанчук називає всіх проплаченими тiтушками і поливає лайном мене особисто. https://www.facebook.com/ievgen.shevchenko.7/posts/10208096437888615

2019 рік. Костанчук затриман за спробу підкупу одного з кандидатів в президенти. Гроші призначалися за зняття його з виборів https://bit.ly/3jB01rq

Я викладаю тут тільки 25- 30% з фактів, наявних у відкритому доступі. Інакше доведеться писати пост довжиною в кілометр.

У будь-якому випадку всі ці пригоди зробили Костанчука багатою людиною. Що дозволило йому виступити кандидатом в депутати Верховної ради на трьох довиборах з 2014 по 2018 роки, кандидатом в депутати ВР на виборах 2019 року, висуватися кандидатом в президенти на виборах 2019 року, висувати свою кандидатуру на посаду директора НАБУ (https://bit.ly/2YS4jTp) і ….генерального прокурора https://bit.ly/31QzUXx. )))

Весною 2019 року Костанчук отримав кілька сотень тисяч доларів і вклав їх в білборди з рекламою себе як «Нового обличчя» https://bit.ly/31OIWUH.

Можливо ви пам’ятаєте ці білборди, якими був завішаний весь Київ? НI? Фото додається.

У 2019 білбордів «новому обличчю» виявилося мало i Костанчук вклав близько 1 мільйона євро у виробництво художнього фільму «Іловайск- батальйон Донбас». Жанр я б позначив як «альтернативна фантастика». У цьому фільмі сержант Костанчук, маючи за спиною строкову службу в армії, перебуваючи в батальйоні на посаді… сержанта, виставив себе в якості ключової фігури Иловайской операції. І сам себе зіграв у головній ролі. Фільм повинен бути «вистрілити» під чергові парламентські вибори 2019. До речі, фото з заголовків (про які я писав спочатку) як раз з цього фільму.

29 серпня 2019 року Костанчук, використовуючи підконтрольних йому 2 матерів загиблих бійців, зміг пробратися на територію МО під час траурних заходів Дня Пам’яті. Далі спробував зустрітися з новим президентом Зеленським в якості «героя Іловайська». Однак спроби отримати посаду не увінчалися успіхом. Як і спроби обратися в депутати ВР.

Звичайно ж ні в якому ГУР Костанчук ніколи не служив. I ніяким “українським військовим” вiн не є. Після двомісячної служби в батальйоні Донбас (влітку 2014) він до армії не має ніякого відношення. Свою справжню посаду Костанчук назвав, даючи свідчення в суді. «Оперативний співробітник СБУ». А по справах — провокатор. Відео тут https://youtu.be/ikU5uRx5Y38.

Я не знаю, хто правий і хто винен в історії з групою «Вагнер» і Мінськом. Виступаю за відкрите об’єктивне розслідування. Поважаю журналістів, якi підняли цю тему. Якщо дійсно факти мали місце, то всі учасники повинні нести і кримінальну і політичну відповідальність. Однак впевнений — найкращим способом дискредитувати це розслідування є витягування з запорошених скриньок персонажів на кшталт Костанчука. Цього допускати не можна.

P.S. Прес-конференцію Костанчук скасував. По-перше, тому що «не він особисто» брав участь в операції))). А він вже тiльки «знає людину який там брав участь». А по-друге — у нього раптово… з’явився коронавірус) А це значить, що у цього персонажа вже з’явилися нові гроші, на нові білборди або на зйомки другої серії фантастичного епосу «Іловайськ». А ще, через якийсь час довірена особа Бойка, «вбивця Януковича», «герой Іловайська», «переможець Вагнера», оперативний співробітник СБУ Костанчук спливе знову. На черговій прес конференції.

Так ось. Хочу задати питання журналістам і простим громадянам. А чи не занадто у вас коротка пам’ять?

Дякую