Троих министров срочно вызвали «на ковер» в Раду, им грозит отставка

4 сентября, после завершения каникул в Верховной Раде, на час вопросов к правительству в парламент вызовут главу Минздрава Максима Степанова, министра экономики Игоря Петрашко и главу Минфина Сергея Марченко.

Степанова вызвали «на ковер» нардепы от «Слуги народа». Глава партии Александр Корниенко заявил, что из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 к министру здравоохранения точно есть много «вопросов по борьбе с эпидемией, карантинным мероприятиям».

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предположил, что после выступления в ВР Марченко и Петрашко может появиться вопрос об их отставке, но пока нардепы его не поднимали.

«Есть вопросы в общем к стратегии развития нашего государства в финансово-экономическом блоке. Потому что на самом деле мы не видим, что такая стратегия у Кабмина есть, что Кабмин ее реализует», — объяснил он.

По его словам, Министерство финансов не предоставило предложений по реформе налогообложения доходов, хотя договоренности о ней были еще с предыдущим правительством.

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что не видит позиции Игоря Петрашко по изменению Трудового кодекса. Она отметила, что если предыдущий состав министерства экономики предпринимал попытки изменить КЗоТ, который не отвечает сегодняшним требованиям, то нынешний не предлагает никаких законопроектов.