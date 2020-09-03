Вчені підтвердили найгірший сценарій кліматичної катастрофи

Нині підтверджується найгірший сценарій катастрофічної зміни клімату через діяльність людини. До такого висновку прийшли вчені Лідського університету у Великій Британії й Данського метеорологічного інституту, які оцінили темпи підвищення рівня моря за останні 20 років.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Climate Change. Коротко про дослідження розповідається в пресрелізі на EurekAlert !.

Згідно з даними із супутника, танення льодів в Антарктиді починаючи з 90-х років XX століття підняло рівень світового океану на 7,2 міліметра, а руйнування крижаного щита в Гренландії – ще на 10,6 міліметра. Вимірювання показують, що тепер рівень моря підіймається на 4 міліметри щороку. За словами дослідників, танення полярних льодів протікає швидше, ніж прогнозувалося, обганяючи кліматичні моделі.

Очікується, що в майбутньому внесок танення одних тільки крижаних щитів в підвищення рівня світового океану складе додаткові 17 сантиметрів. Це призведе до збільшення частоти штормових нагонів вдвічі в багатьох найбільших прибережних містах світу.

Досі глобальний рівень океану підвищувався здебільшого шляхом механізму, званого тепловим розширенням, коли обсяг морської води збільшується в міру того, як вона стає тепліше. Але за останні п’ять років танення льоду з крижаних щитів і гірських льодовиків стало основною причиною підвищення рівня моря.

: prm.ua

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