Скрутки от Любченко и Марченко на сотни миллионов гривен

Возвращаемся к теме воровства НДС Министром финансов Сергеем Марченко и главой ГНС Украины Алексеем Любченко.

Два псевдореформатора, которые лишь и говорят, что побороли скрутки на 99%, на самом деле нагло врут, опираясь на искусственно заниженный план. Как показала практика, не было никакой необходимости делать такой секвестр бюджета по налоговой и таможне. Разве что в целях воровства.

Итак, дамы и господа смотрите за руками.

Есть такая фирма ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» (30074176), которая 19 июля 2020 года продала товар, а именно номенклатуру: «Пшениця 2 класу, українського походження, Пшениця 3 класу, українського походження, Пшениця 4 класу, українського походження» всего на 408 605 061 грн.

По документах указанная операция была произведена за счет остатков с декабря 2014 года. То есть, ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» с 2014 года хранило неизвестно где и неизвестно как зерно на 409 млн гривен!!!

Примечательно и то, что Алексей Любченко в это время работал в ГФС советником Главы Игоря Белоуса и похоже запомнил столь «мощную» компанию.

В свою очередь ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» (код 30074176) в декларации показало, что эту пшеницу на сумму 501 531 600 гривен оно купило у ТОВ «ПОЛІНА-ТРЕВЕЛ» (35730094). В реестре ЕРПН данных об этом кончено же нет, и вообще ТОВ «ПОЛІНА-ТРЕВЕЛ» никогда не указывало у себя эту пшеницу и вообще не декларировало налоговые обязательства. То есть, фактически ТОВ «ПОЛІНА-ТРЕВЕЛ», это классическая налоговая яма, которая зарегистрированная sic! в г. Донецк (оккупированная территория), и которая берет приход товара из никуда, из воздуха и вовсю продает налоговой кредит.

Понятно, что такая сомнительная контора как ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» вместе с этой виртуальной пшеницей была внесена в базы ГНС как рисковый плательщик и никакой Глава ГНС не хотел рисковать с явными ворами. А дальше пришел министр Марченко и ГНС возглавил Алексей Любченко, который хорошо помнил все недокраденное с 2014 года.

И вот, 18 июля 2020 года ГУ ГНС в Киевской области было принято решение о снятии ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» с Перечня рисковых плательщиков, и уже на следующий день пошла массовая регистрация накладных по продаже несуществующей пшеницы и соответственно левого схемного налогового кредита.

Через ряд явных транзитных прокладок ТОВ «ЗЕМЛЕТОРГ» (43378201) (Днепропетровская обл.), ТОВ «АГРООПТ-СЕРВІС» (43011932) (Днепропетровская обл.), ТОВ «УКРАГРО-С» (39714909) (Днепропетровская обл.), ПМП «ФІРМА «ВІТ» (22212731) (Кировоградская обл.), ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» (42353584) (Кировоградская обл.), левый кредит было продано на реальный сектор экономики: ТОВ «АНВІТРЕЙД» (39898416, торговля нефтепродуктами), ТОВ «МТК» (33115436 торговля нефтепродуктами) ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» (32938047, торговля нефтепродуктами), ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (33115436, водочный завод).

Зачем акулам нефтепродуктов «левая» пшеница?

Во-первых, это банальная скрутка, когда выходящий НДС от проданных нефтепродуктов закрывают входящим НДС с зерна.

Во-вторых, большинство этих компаний страдают «нетипичным экспортом» и отправляют зерно заграницу получая возмещение НДС. Зерно, конечно не 2014 года, а 2020, которое выросло на неоформленной земле и было куплено за черный нал. А документы на него левые, с 2014 года, от ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ». И вот, легким движением руки схематоз с НДС превращается в вполне реальные деньги, государственные, между прочим.

Интересно, а сколько НДС-открытий чудных с прошлых годов таит еще Алексей Любченко? Помните, никакой борьбы со скрутками нет, а есть воровство денег топ чиновниками, которые сегодня возглавляют налоговые органы.

telegra.ph