В Украине может резко подорожать алкоголь: как вырастут цены

В Украине могут вскоре на 10% повысить цены на алкоголь. Кроме того, постепенно вырастут в цене и сигареты.

В Украине могут скоро на 10% повысить цены на алкоголь. Соответствующее решение уже разработано министерством и ожидает своего принятия. Кроме того, постепенно поднимутся в цене и сигареты (в пределах уже принятых изменений).

Об этом сообщает «Обозреватель».

Цены на алкоголь могут вырасти на 10%

«В Кабмине еще летом прошлого года зарегистрировали проект повышения минимальных розничных цен на алкоголь. Документ до сих пор можно найти на веб-сайте Минэкономразвития среди находящихся на обсуждении. До этого минимальные цены на алкоголь поднимались в 2018-м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главная задача минимальных розничных цен — дать возможность легальным поставщикам конкурировать с контрафактными производителями. Последние могут ставить цены в разы ниже, поскольку не платят налоги, покупают дешевый и нелегальный спирт, нарушают технологию производства алкогольных напитков.

Как рассказывает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, отличить нелегальную продукцию от законной очень сложно. Акцизы умело подделывают, а рядовой потребитель не может отличить настоящую марку от фальсификата.

«Из-за падения доходов во время карантина рост потребления если и присутствует, то по вину. Также могло вырасти домашнее производство: это и спирт, и вина, и настойки», — рассказывает Дорошенко.

Цены на алкоголь должны расти вместе с усилением контроля, рассказывает аналитик Владимир Мазуренко. Например, сейчас вводят электронный акциз, который поможет сократить долю контрафакта.

«Как показывает практика, в Украине при повышении налогов растет доля серого рынка. Это не значит, что не нужно повышать акцизы, особенно на табачную и алкогольную продукцию. Вместе с повышением обязательно нужно ужесточать наказания за нарушения, усиливать контроль», — объясняет Мазуренко.

Итак, если в предложениях Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже конкретные предложения:

Сколько будет стоить бутылка (0,5 литра):

Бутылка водки: з 89,4 до 98,92 гривни;

Вино: з 42 до 46 гривень;

Коньяк: со 151,66 до 156,6 гривни;

Виски: со 179 до 191,5 гривни.

Решение о повышении цен не коснется напитков, которые и сейчас стоят больше «минимума». Алексей Дорошенко отметил: чем выше цены на алкогольные напитки, тем меньше спрос на них.

Если не усиливать контроль за контрафактной продукцией, то повышение цен может в очередной раз ударить по легальным производителям, которые платят налоги в бюджет.

За сигареты тоже придется платить больше

«В Украине уже несколько лет поэтапно повышают акцизы на сигареты. Розничная стоимость зависит от трех составляющих: акциза, НДС и стоимости самих сигарет. Акцизные ставки до 2024 года постепенно должны подняться до европейского уровня. А доля акциза должна составлять 60% от общей стоимости», — информирует издание.

Отмечается, что уже через 5-6 лет, акциз на 1000 сигарет повысят до 90 евро. То есть если в этом году пачка в среднем стоит около 44 гривень, то в следующем году цена составит уже около 53 гривень. Курильщик, которому хватает пачки на два дня, ежемесячно будет тратить на 135 гривень больше.

А тем, кому пачки хватает на день, придется отдать на 270 гривень больше. В среднем же вредная привычка будет обходиться в 1,5 тысячи гривень в месяц для второго случая и около 750 гривень — для первого.

Производители табачных изделий настаивают, что значительное повышение налогов приводит к детенизации рынка. И так действительно может происходить, но только если не будет усиления контроля со стороны государства. Без контрольных закупок в табачных киосках, высоких штрафов за нарушение закона, теневой рынок будет существовать даже при самых низких цен. Кстати, сейчас, несмотря на то, что несколько этапов повышения цен уже позади, Украина остается страной с одними из самых низких цен на табачные изделия в Европе.

Стоит отметить, что подобные изменения в первую очередь спровоцирует возникновение контрабанды: когда сигареты из Украины везут на продажу в страны ЕС. Прибыль от контрабанды сигарет может составлять до 300%.