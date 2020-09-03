Одесский православный активист: «Сергей Кивалов Бога не боится и людей не стыдится!»

Общественный деятель и независимый журналист Святослав Огренчук рассказал, что же, по его мнению, произошло 1 сентября под стенами Международной академической школы Одессы.

«Цель нашей мирной акции ‒ напомнить Сергею Васильевичу слова Христа Спасителя: «нельзя служить Богу и маммоне!». Я с православными одесситами хотел докричаться при помощи мегафона до Кивалова и сказать ему, что дети должны учиться в церковно-приходской школе бесплатно, и что великий грех брать с православных людей 11 700 гривен в месяц за обучение их детей в своей школе.

Мы кричали Сергею Васильевичу, что грешно обманывать Владыку Агафангела, который благословлял его в 2012 году на строительство церковно-приходской школы, в которой обучение должно быть бесплатным, а не на строительство элитной дорогостоящей частной школы, где годовое обучение ребёнка стоит 117 000 гривен. Более подробно, как Сергей Кивалов безбожно обманул Владыку Агафангела, городскую власть и православных одесситов Вы можете прочитать, перейдя по этой ссылки в моей статье «Нечистая сила или дьяволиада Кивалова».

«Но Сергей Васильевич ни Бога не боится, ни людей не стыдится, и правдивые слова, как оказалось, глаза ему колют», — написал общественник на своей странице в Фейсбук.

По словам Святослава Огренчука, к сожалению, вместо диалога одесситов с бывшим народным депутатом, получилась потасовка. Горожан, как считает Огренчук, просто вытолкнули подальше от территории частного учебного заведения.

«Он (Кивалов — ред.) натравил на мирных православных одесситов своих приближённых (декана факультета адвокатуры Евгения Хижняка, эксдепутата горсовета, который в этот раз будет баллотироваться от Морской партии Олега Киктенко) и охранников-вышибал.

Эти агрессивные громилы набросились на меня, как шакалы, сломали мегафон, очень жёстко меня толкали, это при том, что я тотально слепой человек, а также цинично оскорбляли нецензурными словами. Они угрожали мне, говоря: «Если ты не замолчишь, то мы проломим тебе голову!».

Когда я им говорил, что Кивалов поступает безбожно по отношению к православным одесситам, они мне возражали, говоря, что Кивалов великий праведник, а они тоже православные люди и считают, что это справедливая цена за оплату в такой школе.

При этом, когда я решил проверить вышибал Кивалова насколько они православные, выяснилось, что ни один из них, включая и декана факультета адвокатуры Евгения Хижняка, не смог прочитать на память вместе со мной Символ веры, который, как говорил Серафим Саровский, должен знать каждый пятилетний ребёнок из верующей семьи.

Вот такое вот православие по-Киваловски! Самым агрессивным и неадекватным представителем Кивалова был Олег Киктенко. Видимо Киктенко очень сильно старается угодить Кивалову, чтобы в этот раз пройти в горсовет в Киевском районе от Морской партии. Киктенко бесчестный человек и не сдерживал себя в выражениях, оскорбляя меня», — отметил Огренчук.

Общественник пообещал и дальше следить за деятельностью бывшего народного депутата Сергея Кивалова.

«Я и православные одесситы будем и дальше Вас обличать в Вашем безбожном поступке, пока Вы не покаетесь и не предоставите православным детям возможность учиться в Вашей школе бесплатно, как Вы и обещали Владыке Агафангелу, городской власти и одесситам!», — резюмировал независимый журналист Святослав Огренчук.

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