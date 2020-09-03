Трамп не фінансуватиме міста США, де “твориться беззаконня”

Без грошей можуть залишитися ті міста, які, на думку президента, недостатньо борються з заворушеннями.

Зоною беззаконня назвав Трамп такі міста, як Сіетл, Портленд, Нью-Йорк, Вашингтон, де, на його думку, погано протистоять заворушенням, передає “Дзеркало тижня” з посиланням на Reuters.

“Адміністрація президента США не дозволить, щоб федеральні податкові долари фінансували міста, що дозволяють собі перетворитися в зони беззаконня”, – зазначено в заяві президента.

Трамп дав вказівку генеральному прокурору Вільяму Барру скласти список “анархістських юрисдикцій”, що “допускають насильство і руйнування і відмовляються приймати розумні заходи” для відновлення порядку.

Крім того, Трамп заявив, що за місяць буде підготовлена пропозиція і процедура про позбавлення цих міст федеральної допомоги.