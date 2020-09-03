Врач-эндокринолог рассказала о простом способе снизить риски инсульта и рака

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о простом способе улучшить здоровье и избежать таких опасных проблем, как риск развития онкологических заболеваний и инсульта. По словам специалиста, огромное преимущество для здоровья позволяет получить езда на велосипеде трижды в неделю по полчаса.

«Всего 30 минут езды на велосипеде трижды в неделю позволяют добиться снижения угрозы инсульта, инфаркта и даже онкологии», — объяснила медик, сославшись на результаты масштабного исследования, участниками которого стали мужчины в возрасте 27-54 лет. Все испытуемые ранее перенесли инфаркт. Ученые взяли у них кровь, замерили рост, вес и окружность талии, а также предложили в течение трех месяцев ездить на велосипеде трижды в неделю по полчаса, давая организму нагрузку, обеспечивающую три четверти максимальной частоты сердечного ритма. Вместе с нагрузкой ученые также измеряли и параметры сердечной деятельности каждого участника эксперимента, в том числе давление и пульс. Ближе к концу исследования все его участники снова сдали необходимые тесты и кровь. Ученые были поражены полученными результатами.

«Как выяснилось, у людей на 23% возрос уровень хорошего холестерина, заметно улучшился общий холестериновый и липидный профиль. Большинству людей этого будет достаточно для того, чтобы вернуться в норму по холестерину и даже выйти из группы риска по показателям атеросклероза. Однако больше всего удивляет снижение на 45% уровня эстрадиола», — отметила Павлова.

По ее словам, ученые считают эстрадиол в организме мужчин онкологическим маркером – сигналом повышенного риска развития рака. «В общем, крутите педали, это увеличить продолжительность вашей жизни», — подытожила медик.

: Новости Ю