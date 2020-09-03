Лукашенко провел кадровые перестановки в КГБ и Совбезе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в структурах госбезопасности.

Об этом сообщает Белта.

Так, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.

Валерий Вакульчик

На должность главы КГБ назначен Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля. согласно решению Лукашенко, исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени — первый заместитель председателя этого ведомства.

Иван Тертель