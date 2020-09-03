СБУ знайшла розкрадання на ремонті автодоріг

Багатомільйонні розкрадання під час ремонту автомобільних доріг виявлені в Донецькій і Кіровоградській областях.

Про це в четвер, 3 вересня, повідомила СБУ.

За даними слідства, в 2017 році донецький облавтодор уклав з місцевою будівельною фірмою сім контрактів на ремонт автомобільних доріг на більш ніж 16 млн грн.

“Велику частину цих коштів підрядник привласнив шляхом внесення в проектно-кошторисну та технічну документацію помилкових даних про якість використаних матеріалів”, – уточнили в СБУ.

Перевірка показала, що в результаті схеми державі було завдано збитків майже на 10 млн грн. Крім того, через порушення технології ремонту дорожнє покриття передчасно зруйнувалося і вимагає повторної реконструкції.

В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки в офісах будівельної фірми і за місцем проживання її керівників. Вилучено документи і чорнову бухгалтерію, які долучені до доказової бази слідства.

Колишньому та чинному директорам будівельної фірми оголошено про підозру за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Також перевіряється можлива причетність до схеми посадових осіб облавтодору.

Крім того, в Кіровоградській області оперативники спецслужби виявили використання при ремонті ділянки автодороги довжиною більше чотирьох кілометрів у Голованівському районі асфальтобетонного покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновком будівельно-технічної експертизи, в результаті зловживань підрядники могли завдати шкоди обласному бюджету більш ніж 15 млн грн.

Після втручання СБУ фірма-підрядник зобов’язалася зробити повторний ремонт дороги в повному обсязі за рахунок власних коштів.