Убегающие от медведя гризли туристы рассмешили очевидцев

Путешественники вблизи озера Хидден (США) во время похода случайно встретили медведя гризли и сбежали от него. Курьезный случай произошел в воскресенье, 30 августа, в американском национальном парке Глейшер, штат Монтана. Ролик опубликовало издание NBC Montana.

“Медведь сделал вид, что собирается напасть на них, и люди побежали, как в последний раз”, – рассказал автор видео Дуле Кривдич, который стал одним из очевидцев произошедшего. “Они не должны бежать”, – воскликнула на видео жена Кривдича. “Не бегите! Не бегите!” – закричала она.

К счастью, зверь не проявил никакого интереса к преследованию туристов.

“Слава Богу, все закончилось хорошо”, – подчеркнул Кривдич.

: segodnya.ua