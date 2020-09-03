В ОП відреагували на рішення суду щодо “ПриватБанку”

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що держава буде захищати свої інтереси в спорі “ПриватБанку” з компаніями братів Суркісів, які вчора виграли справу на $ 350 млн.

Про це Ковалів у четвер, 3 вересня, написала в Facebook.

“Щодо вчорашнього рішення суду про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн (…) Хочу зазначити, що державний “ПриватБанк” є частиною стабільної і прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку й очікуванням вкладників, і держава буде захищати свої інтереси й інтереси громадян”, – заявила Ковалів.

За її словами, Міністерство фінансів, Національний банк, “ПриватБанк” і уряд не згодні з винесеним рішенням і будуть захищати інтереси держави і банку в апеляційному суді.

Ковалів також зазначила, що сума, яку примусово намагаються стягнути з “ПриватБанку”, а значить – з держбюджету, порівнянна з: – 10 роками фінансування нової української школи – 500 км відремонтованих доріг – двома сучасними дитячими лікарнями, такими, як Охматдит