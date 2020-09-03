В ООН ответили Поклонской на письмо о воде в Крыму, возложив ответственность на РФ

Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам на полуострове.

Как пишут «Крым.Реалии», так в пресс-службе ведомства ответили на заявления депутата нелегитимной Госдумы РФ Натальи Поклонской о ее якобы признании в ООН российским представителем крымчан. Туда она, напомним, обратилась в связи с отсутствием доступа у жителей полуострова к пресной воде.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию было признано Генеральной Ассамблеей ООН как право человека, необходимое для полноценной жизни и реализации всех прав человека. (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН№ 64/292 (28 июля 2010)», – говорится в ответе миссии ООН.

Там указали, что в соответствии с международным правом «Украина обязана поддерживать постепенную реализацию экономических, социальных и культурных прав, а также следить за тем, может ли она принять меры для обеспечения надлежащего уровня жизни для всех лиц на своей территории».

Отмечается также, что отвечая на запрос Поклонской, директор Отдела полевых операций и техсотрудничества Управления Верховного комиссара ООН по правам человека попросила ее предоставить Мониторинговой миссии ООН в Украине информацию, которая докладывает о ситуации с правам человека по всей Украине, включая временно аннексированный полуострова.

В сообщении говорится, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека будет продолжать обращаться по сотрудничеству к России «в целях осуществления миссии в Крыму с материковой Украины».

Также там подчеркнули, позиция управления по статусу Крыма остается неизменной и базируется на резолюциях Генассамблеи ООН по «ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина».