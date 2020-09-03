Кравчук: Если Россия введет войска в Беларусь, ТКГ делать в Минске нечего

Первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Леонид Кравчук заявил о том, что если Россия введет войска в Беларусь, ТКГ нужно будет менять переговорную площадку.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

«У меня такой подход. Сегодня, так как мы физически не встречаемся, а работаем в режиме Skype, для нас несущественно где. Но есть одно «но». Я знаю, что президент [Беларуси Александр] Лукашенко обратился к президенту [России Владимиру] Путину за помощью. Но помощь какая? Военная. То есть помочь остановить, как он говорит, происходящие процессы, которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев. Иностранцев… Он хочет всем сказать, что белорусы хорошие, а вот иностранцы их подстрекают. И я подумал: если это помощь военная будет – и введут войска… Тогда это уже не государство – это оккупированная территория», — отметил глава украинской делегации.

По мнению Леонида Кравчука, в случае введения Россией войск в Беларусь переговоры Трехсторонней контактной группы можно будет перенести на территорию нейтральных государств.

«Меня спрашивали – я говорю: «Это может быть. У нас возможны нейтральные государства: Швейцария, Швеция и Финляндия». Я сказал: «Швеция», но может быть и Финляндия. Это все должны решить, и не только украинская делегация», — заявил Леонид Кравчук.