Зеленскому назвали возможную причину пожаров в Луганской и Харьковской областях

В связи с пожарами в Луганской и Харьковской областях без жилья остались 33 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский выслушал последнюю информацию касательно ситуации с пожарами в Луганской и Харьковской областях от премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, находящихся на данный моментместе возгорания в регионах.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. При этом она подчеркнула, что на месте нет отчаяния, «люди верят власти и знают, что их не оставят».

Лазебная также рассказала, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решило разместиться у родственников.

«Мы должны находиться с людьми в постоянном диалоге. Люди должны понимать, что их потребности слышат и о них заботятся», — сказал Зеленский.

Также сообщается, что в настоящее время принимают меры, которые были наработаны и оправдали себя во время преодоления огня и ликвидации последствий недавних пожаров в Луганской области. Кроме того, всем, кто потерял дом, так же будет выплачено до 300 тыс. гривен компенсации. Люди получат деньги в течении месяца.

Зеленскому также доложили, что в качестве возможной причины возгораний рассматриваются поджоги.

Исходя из последней информации ГСЧС, к ликвидации огня в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация МВД: работает два самолета Ан-32П, а также вертолет Ми-8 ГСЧС Украины. На данный момент воздушный мониторинг показывает, что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет, сообщил министр внутренних дел.