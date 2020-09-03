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Одіозний нардеп Шахов хоче стати мером Києва

03.09.2020

Член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов балотуватиметься на посаду міського голови Києва.

Про це він повідомив на свій сторінці у Facebook.

«Я йду на вибори міського голови Києва. Прийшов час нагадати нинішній київській владі, що Київ — це не лише новобудови-мурашники та корупційні схеми», — написав Шахов.

Нардеп уточнив, що балотуватиметься в мери від очолюваної ним партії «Наш край».

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