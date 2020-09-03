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Суд у Словаччині виправдав бізнесмена, звинуваченого в організації вбивства журналіста

03.09.2020

Колегія суддів у словацькому місті Пезінок виправдала мультимільйонера Маріана Кошнера у справі про вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Трагедія, що сталася у 2018 році, викликала масові протести й відставку тодішнього уряду.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Euronews. Судді оголосили рішення щодо трьох обвинувачених у справі. Окрім Кошнера, вони виправдали і Альону Жужову, заявивши про недостатні докази прокурорів. Кошнера і Жужову звинувачували в організації вбивства Куцяка та його нареченої; журналіст готував розслідування про незаконну бізнес-діяльність Кошнера.

Цікаво, що Кошнера вже засудили до 19 років позбавлення волі в окремій справі. У лютому 2020 року суд визнав його винним у підробці боргових зобов’язань на 69 мільйонів євро. Бізнесмен наразі той вирок оскаржує.

А третього підозрюваного у справі Куцяка — Томаса Шабо — суд засудив до 25 років ув’язнення. Його визнали винним у пособництві в убивстві: чоловік був за кермом автівки, на якій утекли безпосередні виконавці вбивства. Обвинувачення все ще може оскаржити рішення суду. Воно просило по 25 років ув’язнення для всіх трьох фігурантів справи.

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