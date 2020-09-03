Столичний інспектор-криміналіст торгував наркотиками

У четвер, 3 вересня 2020 року близько 15:20 співробітники Державного бюро розслідувань та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції здійснили затримання інспектора Солом’янського управління поліції Києва Михайла Кавуна. Про це повідомляє поінформоване джерело Dетектив-Info

За його словами, інспектору слідчого відділу районного відділення поліції закидають налагодження каналу з продажу наркотиків, які правоохоронець отримував як речові докази по іншим кримінальним провадженням.

Вважається, що Кавун діяв за попередньою змовою з працівником сектору логістики та матеріального забезпечення Печерського управління поліції, сержантом Костянтином Поповим. Останній буцімто виносив з кімнати речових доказів наркотичні засоби, які надалі збував Кавун.

Затримання Кавуна «на гарячому» з двома пачками грошових коштів відбулося в Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради.