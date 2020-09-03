Украинцев могут освободить от пошлин на ввоз некоторых авто

Украинцы смогут без налогов ввозить в страну автомобили, оборудованные электродвигателем

Депутаты Верховной Рады Украины планируют освободить от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним.

Об этом сообщает портал “Хвиля” со ссылкой на материал издания “РБК-Украина”.

Парламентарии уже в ближайшее время могут сделать ввоз в Украину автомобилей, оснащенных электрическими двигателями, свободным от налогов и сборов. Основой такого решения могут послужить соответствующие законопроекты №3477 и №3476. Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Необходимо отдельно отметить, что у этого решения будет своеобразный “срок годности”: электрические автомобили могут освободить от налогов до первого января 2029 года. Помимо этого, можно будет не платить ввозную пошлину на комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Проект предусматривает временно, с 1 января 2021 года:

до 31 декабря 2025 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров;

до 31 декабря 2028 года освободить от налогообложения НДС операции по ввозу товаров для производства электрокаров.

Законопроект №3476 предлагает до 31 декабря 2033 года освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации: электродвигателей собственного производства, предназначенных для электрокаров; литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов собственного производства для электрокаров; зарядных устройств собственного производства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов для электромобилей.

Помимо этого, предлагается освободить от налогообложения предусматривается прибыль предприятий автомобильной промышленности, полученную от реализации электромобилей.

: hvylya.net