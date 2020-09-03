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Тихановская прокомментировала переговоры Лукашенко и Мишустина

04.09.2020

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала его встречу с премьером-министром России Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Тихановской «Пул Первой».

«Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», — заявила оппозиционер. Мишустин и Лукашенко провели встречу в Минске сегодня, 3 сентября.

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