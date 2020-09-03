Украина создаст суд по преступлениям Путина

Совет национальной безопасности и обороны Украины совместно с Офисом генпрокурора могут создать специальный суд, который будет заниматься расследованием преступлений России. Речь идет в том числе и о военных преступлениях, совершаемых на Донбассе.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на материал издания «Факты».

Главы Офиса генпрокурора и СНБО провели обсуждение создания суда, который мог бы рассматривать дела о доказательствах совершенных Россией в отношении Украины преступлений. В обязанности данной инстанции входит обеспечение объективности в рассмотрении нарушений международного гуманитарного права. Подразумевается, что главный упор будет сделан на военные преступления России и преступления этой страны против человечества.

«Для нас важно целостное расследование преступлений, совершенных РФ в условиях вооруженного конфликта за шесть последних лет на территории Украины. Также мы должны доказать факт реализации Россией «эффективного контроля» над временно оккупированными территориями, — заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Создание в Украине первого в своем роде гибридного суда, который будет заниматься преступлениями, совершенными Россией, получит и международный элемент. Секретарь СНБО Алексей Данилов одобрительно оценил состояние расследования Департаментом надзора по уголовным производствах преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.