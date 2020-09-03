Суд зробив водія «Схем» винним у розголошенні Портновим його персональних даних і ще стягує 52 тисячі на адвоката

Печерський суд Києва відмовив у позові водія програми «Схеми» Бориса Мазура і стягує з нього 52 тис. грн на користь адвоката Андрія Портнова.

Копію рішення від 31 серпня виклав на своєму сайті Портнов.

Рішення ухвалила суддя Волкова, недавно виправдана у кримінальній справі за винесення неправосудного рішення.

Суд вважає, що поширення Портновим у Telegram персональних даних Мазура як особи, що незаконно стежила за ним, було предметом суспільного інтересу і правомірним.

Було взято до уваги, що Портнов не є публічним діячем, 26 лютого 2014 звільнений з посади першого заступника глави адміністрації президента, не займає політичні чи державні посади, тому стеження за ним і збирання інформації про його особисте життя, зустрічі з друзями і бізнес-партнерами порушує його права. Крім того, Портнов є адвокатом і таке стеження порушує принцип конфіденційності інтересів клієнтів.

Портнов пояснив, що помітив стеження за собою, зафіксував номер автомобіля, знав, що сюжет готує журналіст Михайло Ткач. Він оприлюднив персональні дані водія знімальної групи, щоб захиститися від втручання в особисте життя і утримати журналістів від збирання інформації про нього.

За заявою Портнова відкрито кримінальне провадження за ст. 182 КК щодо незаконного збору інформації про особу і ст.171 КК про вплив на журналіста з метою перешкоджання його професійним обов’язкам. На думку суду, цитата виступу Портнова у програм «Злочин і покарання» на каналі NewsOne свідчить, що Портнов займається журналістською діяльністю.

Суддя Волкова вважає помилковою позицію, що Портнов відкритий для суворої критики, пильного нагляду громадськості і межа допустимої критики щодо його життя є значно ширша.

Законодавство України не містить визначення «публічна особа». А закон про протидію відмиванню грошей містить визначення, що національні публічні діячі – це особи, які виконували публічні функції протягом останніх трьох років.

Суддя зазначила, що хоча норми міжнародного законодавства і зобов’язують публічних осіб бути більш толерантними до критики, але не дають права втручатися в особисте і сімейне життя публічних осіб у непередбачений законом спосіб. Суд вважає, що коли Мазур і збирав інформацію про Портнова як особу помітну у публічній і політичній сфері, це однаково не давало права втручатися в його особисте життя, збирати інформацію про зустрічі з партнерами, друзями і колегами.

Закони України не дають права журналісту чи інші особі збирати конфіденційну інформацію про особисте життя, окрім випадків встановлених КПК і законом про оперативно-розшукову діяльність.

Суд повністю відмовив у позові і ще стягує із водія програми «Схеми» 52 500 грн витрат на адвоката Каріну Мікітян, яка представляла Портнова.

17 серпня 2020 стало відомо, що невідомі спалили автомобіль водія програми «Схеми» Бориса Мазура.

8 серпня журналіст Ткач знайшов у себе вдома ознаки встановлення прослуховуючого пристрою.

У жовтні минулого року колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича – Андрій Портнов виклав у Telegram персональні дані водія знімальної групи програми «Схеми». Він оприлюднив повні паспортні дані та домашню адресу водія, номери авто. У «Схеми» заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

Портнов пообіцяв усій редакції «Схем» опублікувати «їхню особисту та персональну інформацію», а також «аналіз приватного життя та ненав’язливий супровід у темний час доби».

Водій знімальної групи Борис Мазур подав позов про захист права на приватність і вилучення його персональних даних, а також відшкодування 10 тис. грн моральної шкоди.

Портнов пояснив суд, що 26 – 31 жовтня 2019 року помітив за собою стеження, збирання журналістом даних про його особисте життя, зустрічі з партнерами, друзями і колегами, професійну діяльність.

Відтак він доводив, що правомірно

Раніше Волкова виносила рішення про безперервне проживання Портнова в Україні протягом останніх 5 років, коли він жив за кордоном.