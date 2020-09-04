Более 4 тыс. семей получили карточку для монетизации «пакета малыша» за первые два дня

Карточку для монетизации «пакета малыша» за первые два дня получили более 4 тыс. украинских семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на АО «Коммерческий банк «ПриватБанк».

Омечается, что банк с 1 сентября начал выдачу социальной карты для выплат «пакет малыша».

«За 2 дня более 4 тысяч родителей новорожденных получили специальную социальную карту для выплат единовременной натуральной помощи «пакет малыша», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, особенностью этой карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров в учреждениях торговли, что заключили с Минсоцполитики публичный договор.