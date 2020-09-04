Разница зарплат женщин и мужчин во время карантина сократилась до 20%

Госстат обнародовал данные за апрель-июнь 2020 года.
Среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2020 года составляет 9740 грн. Зарплата женщин составляет 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
- в I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),
- в IV квартале 2019 года — 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).
- в III квартале 2019 года — 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),
- во II квартале 2019 года — 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),
- в I квартале 2019 года — 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн).