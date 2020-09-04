Разница зарплат женщин и мужчин во время карантина сократилась до 20%

Госстат обнародовал данные за апрель-июнь 2020 года.

Среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2020 года составляет 9740 грн. Зарплата женщин составляет 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что: