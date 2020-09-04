На Харьковщине показали сгоревшие дома и погибших животных

В сети появились кадры последствий лесных пожаров в Харьковской области, которые начались 2 сентября.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Нетипичный Харьков». На нем показаны условия пребывания людей, которых эвакуировали, а также сгоревшие жилые дома.





Эвакуированных жителей поселили в палатках. Кадр видео

Для эвакуированных жителей разбили палаточный городок. Люди говорят, что обеспечены всем необходимым: водой и продуктами.

На месте сгоревших домов обнаружили трупы погибших животных. Кадр видео

Также на кадрах видны уничтоженные огнем дома и трупы погибших животных.

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