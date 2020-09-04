В наших генах присутня ДНК невідомого архаїчного виду.

Вчені знайшли в геномі сучасної людини ДНК невідомого предка, який схрещувався з денисовцями. Це може бути ген Homo erectus, припускають дослідники. Але однозначно говорити про це не можна, бо геном Homo erectus ще не секвенований, інформує Ukr.Media.

Процес, коли різні гілки генеалогічного дерева людини схрещуються, називається інтрогресія.

Вчені з лабораторії Колд-Спрінг-Харбор в США розробили алгоритм ARGweaver-D, який може виявити фрагменти ДНК інших видів в геномі людини, навіть якщо потік генів був мінімальним і мав місце тисячі років тому, а також походив із невідомого джерела.

У своєму дослідженні вони проаналізували геном двох неандертальців, одного денисовця і двох сучасних людей.

Вдалося встановити, що 3% генома неандертальців з’явилися через схрещування з більш давніми видами близько 300 000 років тому. Також 1% геному денисовця був переданий йому більш древнім невідомим родичем. Сучасним людям передалося близько 15% тих самих «суперархаічних» генів, які потрапили денисовцю від загадкового предка.

Вчені припускають, що це міг бути Homo erectus і, ймовірно, цей вид людини міг жити на території Євразії одночасно з ранніми неандертальцями і денисовцями, а також схрещуватися з ними. Поки що довести або спростувати це можна, бо ДНК Homo erectus не секвенована.

«Цей новий алгоритм здатний повертатися в часі далі, ніж будь-який інший обчислювальний метод, який я бачив. Здається, він особливо ефективний для виявлення стародавньої інтрогресії », — зазначив обчислювальний біолог і співавтор дослідження Адам Сіпел.

Вчені відзначають, що, ймовірно, інтрогресія могла відбуватися кожного разу, коли дві групи перекривалися в часі і просторі. Алгоритм також може використовуватися для вивчення інших видів, які зазнали значних епізодів схрещування, наприклад, серед вовків і собак.

: aspekty.net