Штрафи зростуть: депутати хочуть посилити відповідальність для порушників ПДР

У парламенті зареєстрували постанову про прийняття за основу законопроєкту №3743, який повинен посилити адміністративну відповідальність за перевантаження вантажівок на дорогах.

«Законопроект спрямований на збереження життя та здоров’я людей, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, збереження від остаточного руйнування автомобільних доріг загального користування, зменшення витрат на утримання і ремонт дорожнього покриття і, як наслідок, наповнення Державного бюджету України», – йдеться у пояснювальній записці.

Як стало відомо виданню Твоя МАШИНА, документом встановлюються адміністративна відповідальність за:

правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені статтею 132-2 цього Кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, несе вантажовідправник — фізична особа або керівник суб’єкта господарювання, яка/який подає перевізнику вантаж для перевезення та вносить відомості до товарно-транспортної накладної або іншого визначеного законодавством документу на вантаж;

відмову від габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, минулого тижня за перевантаження було виписано штрафів майже на 3 млн гривень.

: mashyna.com.ua

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