Volvo возродила модель 56-летней давности

Компания Cyan Racing, которая тесно сотрудничает со шведским автопроизводителем, осуществила разработку двухдверки P1800 Cyan, в основе которой лежит классическое авто 1964 года.

От ретро-версии современная модель отличается дисками колес на 18 дюймов, увеличенными арками колес, а также бамперами. Кузов машины усилен распорками, изготовленными из карбона и прочной стали.

Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый турбированный агрегат, способный выдать 420 «скакунов» мощности. Мотор работает в сочетании с пятиступенчатой механической трансмиссией и системой заднего привода.

По предварительным данным, Volvo P1800 Cyan получит ценник в полмиллиона долларов.

: avtoblog.ua