У Дніпрі чоловік запропонував поліцейським разом покурити коноплю

Кілька днів тому в Дніпрі до патрульного екіпажу підійшов невідомий чоловік, дістав згорток та запропонував поліцейським разом «покурити коноплю».

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, 35-річний мешканець Дніпра мав ознаки наркотичного сп’яніння. У згортку дійсно була речовина рослинного походження, схожа на наркотичну. Чоловік образився, коли патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та доставили його до Самарського відділку поліції.